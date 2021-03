Coronavirus : pas de transferts de patients vers le Grand Est pour l'instant selon l'ARS

Il y aura des "dizaines voire des centaines" de transferts de patients en réanimation de l’Ile-de-France vers d’autres régions, a dit jeudi soir Olivier Véran, le ministre de la santé. Plus de 1.000 patients sont pris en charge en réanimation en région parisienne avec des services pour beaucoup saturés.

Déjà à 130% des capacités habituelles

La région Grand Est est-elle concernée par les transferts alors que plus de 300 patients Covid sont en réanimation dans les hôpitaux d'Alsace, Lorraine et Champagnes-Ardennes ? La réponse est non, en tout cas pour l’instant, a expliqué Virginie Cayré, directrice générale de l’Agence régionale de santé du Grand Est, lors d'une conférence de presse :

"Nous ne sommes pas identifiés pour l'instant comme pouvant être une région d'accueil. C'est susceptible d'évoluer mais on est dans une situation hospitalière tendue sur le territoire avec 130% de nos capacités de réanimation habituelles et on continue pour augmenter ce nombre si c'était nécessaire."

Il n'y aura pas dans l'immédiat de transferts du Grand Est vers d'autres régions. Les besoins ont été couverts via des évacuations entre départements ces dernières semaines avec par exemple les transferts de patients mosellans vers la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin, poursuit-on à l'ARS.