Coronavirus : pas facile de trouver un masque à la bonne taille pour les plus jeunes élèves

Cela fait partie des mesures annoncées par Jean Castex ce jeudi 29 octobre, les enfants de plus de 6 ans devront porter le masque à l'école. Devant les députés, le Premier ministre a précisé les mesures après l'allocution d'Emmanuel Macron la veille : "Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous. Conformément à l'avis que nous a transmis le Haut conseil de santé publique, le port du masque sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de six ans".

La mesure a donc été appliquée dès ce lundi, jour de rentrée après deux semaines de vacances de la Toussaint. Dans l'ensemble, "les parents ont joué le jeu" expliquent une directrice d'école à Montpellier, même si certains ont manifesté leur refus.

ça me gênait pour parler... la maîtresse ne voit pas quand on rigole - Léon et Marwa

A la sortie de l'école, les parents demandent donc à leurs enfants comment s'est passée cette première journée avec le masque et les avis sont très partagés. Léon, en CE1, "n'a pas trop aimé l'avoir toute la journée, ça me gênait pour parler et ça me tenait chaud à la bouche", Ibtissem n'a pas apprécié non plus : "ça m'empêche de respirer et il y a de la buée dans mes lunettes". Mais il y a aussi le bon côté pour Marwa, "la maîtresse ne nous voit pas quand on veut rigoler".

Des parents qui sont souvent partagés sur le port du masque, comme cette maman qui s'interroge devant l'école Léo Malet dans le quartier Celleneuve à Montpellier : "On ne sait pas si c'est bon ou pas pour nos enfants, surtout les plus petits. On est dans le flou, on leur met mais on est en hésitation. Il leur faut un temps d'adaptation et on verra au bout de quelques jours ce que ça donné".

Ça fait des mois qu'on nous bassine que les enfants ne sont pas porteurs - Martine, maman d'une élève de CM2

Samira, elle, se demande si les risques d'infection ne sont plus importants "en tentant de le remettre en place avec les mains", d'autant qu'il a fallu trouver un masque à la bonne taille. Pauline a cherché dans le stock de masques de la maison, "on a fait des nœuds pour qu'il tienne mais avec les lunettes, il y a la gestion de buée qui n'est pas simple".

On ne sait pas si c'est bon ou pas pour nos enfants - une maman d'un élève de CP

Martine a donné un masque avec une petite étoile à sa fille pour la motiver mais elle trouve qu'on en fait trop et ne comprend pas cette nouvelle mesure "ça fait des mois qu'on nous bassine que les enfants ne sont pas porteurs, je ne vois pas pourquoi on leur impose maintenant".

C'est rassurant. Autant qu'ils commencent à s'habituer - Nadine, maman d'une élève de CM2

Certains parents ont fait le choix de récupérer leurs enfants pour la pause méridienne pour les soulager un peu mais d'autres ne peuvent pas "pas le choix, papa et maman ne sont pas confinés, donc c'est la cantine". Les parents ont alors laissé deux masques dans les cartables, mais Samira n'est pas sûre que son fils qui n'aura six ans qu'en décembre va penser à le changer. Pour Nadine, maman d'une élève de CM2, "c'est rassurant. De toutes façons, il faut le porter donc autant qu'ils commencent à s'habituer".

Il faut que tous les enfants portent le masque y compris en maternelle - un directeur d'école

C'est aussi l'avis d'un directeur d'école de Montpellier, dans un autre quartier, qui préfère rester anonyme. Pierre va même plus loin, il pense qu'il aurait fallu le rendre obligatoire pour tous les élèves y compris en école maternelle, "ça aurait été plus judicieux pour protéger les familles et les enseignants avec qui les enfants partagent le quotidien. Moi, j'ai quelques enseignants en fin de carrière qui sont plus exposés". Ce directeur d'école estime que la France n'a pas cette culture faisant référence aux pays asiatiques où le masque est porté très jeune. "Ce n'est pas la culture du stress et de la panique, mais de la protection de tous. On devrait s'y mettre car on va être amené à vivre à nouveau des périodes comme on vit actuellement. _Il faut apprendre aux élèves à mettre le masque comme on apprend à s'habiller et à faire ses lacets_".

Dans l'ensemble, les directeurs et directrices d'école précisent qu'ils ne sont pas médecins et qu'ils dovient donc faire respecter cette mesure, sauf certificat médical.