Coronavirus : pas si facile de vacciner dans les cabinets du Doubs

En plus des difficultés logistiques pour mettre en place la vaccination dans les cabinets des généralistes, certaines pharmacies connaissent des retards de livraison.

Une fois la dose de vaccin sortie du réfrigirateur, les dix patients doivent être vaccinés dans le six heures qui suivent maximum. (Photo d'illustration)

La vaccination avec AstraZeneca ne remporte pas le succès escompté. Depuis le 25 février, les médecins généralistes sont autorisés à injecter le vaccin à leurs patients dans leur cabinet. Mais en France seul 25% des doses disponibles ont été utilisées. En Franche-Comté, 245 médecins dans le Doubs, 109 en Haute Saône et 127 dans le Jura s'étaient inscrits pour vacciner il y a quinze jours. En plus de la logistique complexe à mettre en place, certaines pharmacies connaissent des problèmes de livraison.

Retard de livraison du vaccin

"Cette semaine, il y des soucis" déclare Florence Vittouris pharmacienne à Pirey dans le Doubs. "Les doses qui devaient arriver ce mardi n'arriveront que vendredi à 14 heures." Un retard qui implique de déplacer tous les rendez-vous fixés par les quatre médecins de Pirey et des communes alentours. Pour rappel, le vaccin peut-être conservé 48 heures dans le frigidaire du médecin et seulement 6 heures à température ambiante.

Difficulté d'organisation

Par ailleurs, une fois livré, toute une logistique doit être mise en place dans les cabinet pour pouvoir vacciner. "Il faut convoquer une dizaine de patients tous les jours, conserver le vaccin au frigidaire, il faut avoir le matériel de réanimation en cas de choc anaphylactique, etc... C'est pas simple !" explique Pierre Devesvrotte, médecin généraliste à la maison de santé Saint-Claude à Besançon. Une fois les patients vaccinés, ils doivent rester sous surveillance pendant 15 minutes à proximité des médecins. À la maison de santé Saint-Claude, tout a été préparé bien à l'avance. "On a eu de nombreuses réunions et nos coordinatrices ont réorganisé nos emplois du temps pour pouvoir vacciner."

Certains médecins renoncent

Devant ces différentes difficultés, certains médecins renoncent à mettre en place la vaccination dans leur cabinet, notamment les médecins seul et qui n'ont pas de secrétariat. "Ce n'est pas gérable !" explique Christophe Gevrey, médecin généraliste à Besançon. Il faut une organisation qui ne correspond pas à notre activité habituelle." Le praticien est loin d'être opposé à la vaccination mais estime que tant qu'elle est aussi compliquéeà mettre en place, elle n'est pas compatible avec sa pratique.