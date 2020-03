Coronavirus : pas si simple pour les pharmaciens de produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique

Face aux ruptures de stocks, le ministère de la santé autorise depuis vendredi les pharmaciens à fabriquer eux-mêmes du gel hydroalcoolique. Une mesure nécessaire et évidente pour Philippe Delaye, co-président de la Fédération des syndicats de pharmaciens de France, dans les Alpes-Maritimes. Mais difficile à mettre en oeuvre. Selon lui, peu de pharmaciens azuréens commercialiseront leurs propres solution hydroalcoolique.

Des contraintes réglementaires

Les pharmaciens sont soumis à plusieurs contraintes réglementaires. Ils doivent, pour fabriquer et délivrer des produits à leurs clients, disposer d'un laboratoire aux normes. Une certification doit leur être délivrée. "Je ne peux pas vous donner un nombre exact mais à ma connaissance il y en a très peu dans les Alpes-Maritimes", souligne Philippe Delaye.

Le prix des matières premières

Les pharmaciens pourront-ils rentrer dans leurs frais ? Mercredi dernier, le gouvernement a encadré par décret le prix des gels hydroalcooliques pour éviter des hausses de prix abusives. Mais cela concerne pas les matières premières. "Le prix du flacon ne cesse d'augmenter par exemple. Sans compter les ruptures de stock ... En ce moment, nous avons du mal à trouver de la glycérine". Philippe Delaye poursuit : "Nous pourrions vendre à prix coûtant pour un problème de santé publique mais là je pense que beaucoup _vendront à perte_".

Il ne faut pas jouer les apprentis sorciers".

Dans ce cas, chacun pourrait produire chez soi son gel hydroalcoolique... L'Organisation Mondiale de la santé (l'OMS) a publié un guide. Philippe Delaye appelle toutefois à la prudence et à bien respecter les règles. A commencer par l'hygiène. "On ne fait pas ça au bord d'un évier. Vous risquez de contaminer votre gel. Faire sa production locale, ça peut être utile si on maîtrise les règles mais il ne faut pas jouer les apprentis sorciers".

Une pharmacienne à Nice, elle met en garde sur les risques de réactions chimiques. "En grande quantité, et si on ne maîtrise pas la formule, on peut provoquer une petite explosions en mélangeant l'éthanol et au péroxyde d'hydrogène".

Quoiqu'il en soit, il est plus efficace de se laver les mains, régulièrement, avec du savon.