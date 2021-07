Cinémas, centres commerciaux, bibliothèques : les lieux où le pass sanitaire sera nécessaire dès ce mercredi

À partir de ce mercredi, le pass sanitaire devient obligatoire pour assister à des événements dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le Premier ministre reviendra mercredi à 13 h sur le projet de loi sanitaire débattu dans l'après-midi à l'Assemblée nationale.

À partir de ce mercredi, le pass sanitaire sera indispensable pour assister à des évènements dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes (photo d'illustration).

Le pass sanitaire est étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes à partir de ce mercredi. Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de son allocution le 12 juillet. Les cinémas, discothèques, théâtres, festivals, parcs d'attractions, zoos, centres commerciaux, bibliothèques, salles de sport, piscines, ou encore musées sont concernés, selon un décret paru au Journal officiel. Il sera étendu début août aux restaurants, cafés, centres commerciaux, établissements médicaux et transports de longue distance.

Pass sanitaire obligatoire dans certains centres commerciaux

Le Conseil d'État avait retoqué la nécessité de présenter le pass sanitaire dans les très grands centres commerciaux, mais le gouvernement souhaite maintenir cette mesure. La taille de ces grands centres sera définie par décret, en tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat sur le sujet, a précisé Gabriel Attal. "Le pass pourra être requis dans les centres commerciaux dès lors que sera garanti l'accès aux biens de première nécessité à l'échelle du territoire", a-t-il indiqué.

Souplesse pour les moins de 18 ans et les femmes enceintes

La mesure s'applique à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Alors qu'Emmanuel Macron avait indiqué que "concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent", le ministre de la Santé avait fait machine arrière et précisé que les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire "vacciner rapidement" mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août.

Des "règles de souplesse" s'appliqueront donc cet été pour les enfants et adolescents, avait en effet promis le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 13 juillet. Les adolescents, âgés entre 12 et 17 ans, peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a par ailleurs promis lundi 19 juillet "des clarifications" à venir concernant l'utilisation du pass sanitaire pour les femmes enceintes et les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin contre le Covid, assurant qu'il n'était pas question de les obliger à se faire tester toutes les 48 heures. Gabriel Attal a également annoncé "qu'il y aura de la souplesse et qu'on sera plutôt dans l'accompagnement que dans la sanction (...) les premiers jours. Mais ensuite, il y aura des sanctions si manifestement certains ne veulent pas appliquer les règles."

Une "période de rodage" mais pas de report

Le porte-parole du gouvernement a également indiqué qu'il y aura une "période de rodage" d'une semaine ou "un peu plus" après l'extension du pass sanitaire, "c'est-à-dire que les personnels, les forces qui vont être mobilisés pour les contrôles, vont l'être dans un premier temps pour l'accompagnement des établissements dans la mise en œuvre du pass sanitaire", a-t-il expliqué.

Le public pourra enlever le masque

Le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire, sauf si la situation épidémique locale l'exige, a indiqué ce mardi matin le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Toutefois, contrairement au public qui y accède, les salariés qui travaillent dans ces endroits devront garder le masque pour l'instant, a précisé le ministère du Travail. "Le port du masque reste la règle en entreprise. Le pass étant obligatoire à partir du 30 août pour les salariés (des lieux soumis au pass), il n'est pas envisagé pour le moment de le supprimer pour ces salariés", a indiqué le ministère. La fin de l'obligation du port du masque dans les lieux soumis au pass sanitaire figure dans le décret paru mardi au Journal officiel.

Jean Castex s'exprime ce mercredi

Jean Castex, s'exprimera à 13 heures ce mercredi sur TF1, après le conseil de défense sanitaire. Le Premier ministre reviendra sur le projet de loi sanitaire qui doit être débattu l'après-midi même à l'Assemblée nationale et mis au vote. Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres ce lundi. Plus tôt dans la journée, il avait été validé par le Conseil d'Etat, qui avait toutefois fait part de certaines réserves.

Jean Castex évoquera également l'évolution de la situation sanitaire et du variant Delta en France. "Nous sommes entrés dans une quatrième vague", a indiqué Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres, ce lundi 19 juillet.

Le projet de loi prévoit une sanction pour les entreprises qui ne contrôleront pas le pass sanitaire. En cas de premier manquement au contrôle du pass sanitaire, la contravention pourra aller "jusqu'à 1.500 euros pour une personne physique et 7.500 euros pour une personne morale", a annoncé Gabriel Attal. Ce montant est inférieur au premier souhait de l'exécutif qui avait proposé une amende de 9.000 euros avant de se heurter aux remarques du Conseil d'Etat.