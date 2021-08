Coronavirus : le Conseil constitutionnel rend sa décision sur le pass sanitaire ce jeudi

Le Conseil constitutionnel rend sa décision ce jeudi sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Le 19 juillet dernier, le Conseil d'État a validé déjà le projet de loi visant l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet, l'extension du pass sanitaire est prévue le 9 août dans les cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, ainsi que dans les établissements médicaux.

Le pass sanitaire consiste en un schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avoir reçu les deux doses de vaccin), ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 15 jours et de moins de six mois, précise le site du gouvernement.

Vives oppositions contre le pass sanitaire

Le Conseil constitutionnel "ne peut que déclarer l'inconstitutionnalité de la loi", ont estimé les syndicats CGT, FSU et Solidaires ce mardi dans un communiqué, à propos de la mise en place du pass sanitaire pour les salariés au sein des entreprises à partir du 30 août prochain. Les trois syndicats ont déposé un mémoire pour accompagner la saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés, 120 sénateurs et par le Premier ministre lui-même. La veille, le 2 août, quelque 53.991 citoyens avaient aussi publié un mémoire pour "mettre une vraie pression légitime sur le Conseil constitutionnel".

Des centaines de milliers de personnes ont encore manifesté contre le pass sanitaire samedi à Avignon, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Lille, Limoges, au Mans, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Reims, Rennes, Toulouse, Tours, ou encore Valence. À Belfort, le cortège s'est arrêté devant France Bleu Belfort Montbéliard en scandant le mot "collabo". À Marseille, la tension est montée d'un cran, avec quatre interpellations et deux équipes de télévision agressées durant la manifestation.

Dans les Pyrénées-Orientales, des restaurateurs qui ont déjà recours au pass sanitaire pour fermer plus tard ont reçu de nombreux avis négatifs, certains gérants ont même reçu des menaces de mort sur leur téléphone privé. Les syndicats SUD Santé de l'APHM et du centre hospitalier Édouard-Toulouse de Marseille appellent à une grève générale pour dénoncer la vaccination obligatoire des personnels hospitaliers. Le mouvement débute ce mercredi 4 août à l'APHM. Le projet de loi rend obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, des sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que des professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. À partir du 15 septembre, les soignants non-vaccinés s'exposent à "suspension du contrat de travail", et ne seront donc plus rémunérés.

Ce projet de loi peut-il porter atteinte à nos libertés fondamentales ?

France Bleu Poitou a posé la question à Antoine Claeys, professeur en droit public à l'université de Poitiers (Vienne). Selon lui, ces mesures portent atteinte à "la liberté d'aller et venir, la liberté de disposer de son propre corps pour l'obligation vaccinale. Éventuellement, une rupture d'égalité entre les vaccinés et non-vaccinés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une atteinte aux libertés que les mesures sont forcément illégales ou inconstitutionnelles", a-t-il nuancé. "On nous oblige à mettre notre ceinture de sécurité, on nous oblige à avoir un permis pour conduire. Ce sont des atteintes aux libertés. Pourtant, elles sont tolérées." La question est donc de savoir si elles sont proportionnées au but visé, à savoir la protection de la santé. "Je le répète, au vu de ce que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont décidé à propos des autres mesures, il y a de fortes probabilités que celles-ci soient validées."