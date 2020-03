Coronavirus : la France passe au stade 3, antenne spéciale sur France Bleu Alsace

Le gouvernement a décidé ce samedi le passage au stade 3 de la lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre a annoncé soir la fermeture dès minuit de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". France Bleu Alsace vous propose une antenne spéciale à partir de 7h.

La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'a annoncé samedi soir. Ce stade correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré de son côté la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus.

Samedi soir, l'incertitude régnait sur la tenue ou non des élections municipales dont le premier tour doit avoir lieu ce dimanche 15 mars.

Ce samedi dans le Grand Est, le décompte de l’agence régionale de santé s’établit à 1.085 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 494 dans le Haut-Rhin, le département le plus touché de la région, et 239 dans le Bas-Rhin. L’épidémie a fait, jusqu’ici, 24 morts dans le Grand Est.

Antenne spéciale sur France Bleu Alsace

France Bleu Alsace ouvre son antenne dès 7h, avec de nombreux invités, dont la préfète du Grand Est Josiane Chevalier à 11h. Les auditeurs peuvent réagir au 03 88 25 15 15, avec notamment cette question : "est ce que vous allez aller voter ? "

Comment ces décisions sont-elles ressenties en Alsace ? De nombreux invités réagiront en direct, dont des chefs alsaciens. En direct à 8 h : Gilbert Stimpflin, président de la Chambre de Commerce d'Industrie du Grand Est. A 11h, la préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est, Josiane Chevalier.

Reportages à la Maison Kammerzell, restaurant emblématique de Strasbourg et dans un bureau de vote strasbourgeois.

La déclaration du Premier ministre Edouard Philippe