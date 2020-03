Coronavirus : la France passe au stade 3, antenne spéciale sur France Bleu Belfort Montbéliard

Le gouvernement a décidé le passage au stade 3 de la lutte contre le coronavirus Covid-19, avec la fermeture de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". France Bleu Belfort Montbéliard vous propose une antenne spéciale.

La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'a annoncé samedi soir. Ce stade correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré de son côté la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus.

Samedi soir, l'incertitude régnait sur la tenue ou non des élections municipales dont le premier tour doit avoir lieu ce dimanche 15 mars.

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose dès 7h une antenne spéciale pour comprendre les conséquences de ces décisions et permettre aux auditeurs de réagir au 03 84 22 82 82.

Ligne ouverte avec les auditeurs de 8h à 9h au 03 84 22 82 82 : « Comprenez-vous les dernières annonces du gouvernement ou les trouvez-vous excessives ? Avez-vous conscience du danger que représente cette épidémie ou continuez-vous à vivre comme si de rien était ? Allez-vous aller voter ce dimanche ou fallait-il selon vous annuler les élections ? »

Invités en direct :

8h15 : Sophie VUILLEMIN, gérante de trois magasins de vêtements à Belfort et Montbéliard

8h45 : Vincent FAVRE, patron du restaurant Le Bar du Palais et trésorier de l’UMIH

La France compte 4.500 cas confirmés de Covid-19, dont 91 mortels. En Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence régionale de santé dénombre 340 cas confirmés, dont 6 mortels. Un premier décès a d'ailleurs été confirmé ce samedi dans le Territoire-de-Belfort.