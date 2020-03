Coronavirus : la France passe au stade 3, antenne spéciale sur France Bleu Champagne-Ardenne

Le gouvernement a décidé le passage au stade 3 de la lutte contre le coronavirus Covid-19, avec notamment la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". France Bleu Champagne-Ardenne vous propose une antenne spéciale.

La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'a annoncé samedi soir. Ce stade correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré de son côté la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus.

Samedi soir, l'incertitude régnait sur la tenue ou non des élections municipales dont le premier tour doit avoir lieu ce dimanche 15 mars.

Dans le Grand Est, au 14 mars, le décompte de l’agence régionale de santé s’établit à 1.085 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 21 dans la Marne et un dans les Ardennes. L’épidémie a fait, jusqu’ici, 24 morts dans le Grand Est. C'est la région la plus touchée de France.

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose une antenne spéciale à partir de 7h.

Quelles conséquences et quelles réactions dans la Marne et les Ardennes ? A l'antenne, en direct, des représentants des hôteliers-restaurateurs, cinémas, du syndicat des pharmaciens et des commerçants.