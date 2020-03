Coronavirus : passage au stade 3, antenne spéciale sur France Bleu Lorraine Nord

La France est passée au stade 3 de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public à compter de samedi soir à minuit. Ce niveau de mobilisation ne vise plus à enrayer la propagation du Covid-19, mais à en atténuer les conséquences, avec la suspension de certains transports en commun, des fermetures d'écoles sur tout ou partie du territoire, des restrictions encore plus drastiques des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin.

La France compte 4.500 cas confirmés, dont 91 mortels. Avec 1085 cas confirmés et 24 décès, le Grand Est reste la région de France la plus touchée. L'Agence régionale de santé a comptabilisé 122 cas avérés en Moselle.

Comment ce stade 3 va-t-il être mis en oeuvre en Moselle ? Suivez l'antenne spéciale de France Bleu Lorraine Nord

Posez toute vos questions en Direct au 03 87 52 13 13

Plus que jamais, les recommandations d'hygiène sont d'actualité pour se protéger ou protéger ses proches contre la contagion.