Coronavirus - Pays Basque : dans les lycées, les autotests ne font pas l'unanimité

Les autotests sont-ils efficaces dans les lycées basques ? Alors que la campagne a été lancée début mai par le ministère de l'Education, beaucoup de cartons dorment dans les placards des établissements ou ne sont tout simplement pas arrivés. Les autotests de la Covid-19, antigéniques, permettent d'avoir en quelques minutes un résultat. S'il est positif, il faut le doubler avec un test PCR.

Retards de livraison et galère logistique

Dans certains établissements privés, les autotests ne sont tout bonnement pas arrivés. C'est le cas notamment au lycée Bernat Etxepare à Bayonne ou au lycée agricole Saint-Christophe d'Hasparren. Et lorsque les boîtes sont là, le processus à mettre en place reste compliqué, témoignent plusieurs chefs d'établissements. "Les élèves ne peuvent pas les passer tout seuls, il faut un adulte formé qui les accompagne, explique Dominique Duriez, directeur du lycée Villa Pia à Bayonne. Nous on a fait le calcul : c'est une personne à plein temps qui ne ferait que ça. Or, on a pas de personnel à plein temps qui ne fait rien."

Chez lui, environ 740 autotests sont arrivés en retard, pour le même nombre d'élèves, et seulement une quarantaine ont pu être utilisés. Le reste dort pour l'instant dans des cartons.

Les boîtes d'autotests dorment dans des cartons, faute de pouvoir les utiliser, au lycée Villa Pia. © Radio France - Mélanie Juvé

C'est un très beau gâchis, une belle opération de communication de la part du gouvernement, mais qui pour nous n'a pas été d'une utilisé grandiose — Dominique Duriez, directeur du lycée Villa Pia

Faux positifs et réticence des parents

A cela s'ajoute la crainte d'une efficacité modérée de ce type de tests. Car si le résultat est positif, il faut tout de même faire un dépistage PCR pour confirmer la présence du virus. "On a eu des faux positifs, qui ont entraîné des semaines entières d'élèves qui se sont retrouvés à la maison pour rien, parce que le test PCR derrière était négatif, mais en respectant le protocole on a mis des élèves en difficulté pour rien." ajoute Dominique Duriez.

Actuellement, 27 élèves sont chez lui volontaires pour passer les autotests. Au lycée professionnel Ramiro Arrué à Saint-Jean-de-Luz, il n'y a même eu aucun volontaire parmi les familles pour ces tests antigéniques. De nombreux directeurs et directrices comptent plutôt sur la pédagogie comme défense face au Covid-19, avec une éducation aux gestes barrières chez les jeunes.

Et à quelques semaines du Bac, la réticence des parents est encore plus visible, constate Eric Sayerce-Pons, secrétaire départemental du SNPDEN 64, le Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale. "Il y a un certain nombre de familles qui nous l'ont dit naturellement, lors du recueil du consentement, c'est qu'il y a le risque de faire fermer une classe à partir du moment où on est positif. Donc il y a le risque de ne pas avoir les cours et participer potentiellement aux examens, ce qui fait qu'on se retrouve sur des taux d'acceptation des autotests dans les familles qui tournent autour de 10%, ce qui est très faible."

Le rectorat de l'Académie de Bordeaux, que nous avons sollicité à ce sujet, n'a pas pour l'heure donné suite à notre demande.