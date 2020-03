Coronavirus - Pays Basque : les cas se multiplient à l'EHPAD Harambillet de Bayonne

Après l'hospitalisation mardi d'une résidente de l'EHPAD Harambillet, géré par le CCAS de Bayonne, testé positive au Covid-19, puis celui d'une aide-soignante officialisé samedi, deux nouveaux cas ont été confirmés ce dimanche 22 mars : une autre résidente et un personnel soignant.

On le craignait, c'est désormais officiel. Le nombre de personnes, résidents et personnels, infectées par le coronavirus à l'EHPAD (Etablissement d'Hébargement pour Personnes Agées Dépendantes) Harambillet de Bayonne augmente. Deux nouveaux cas ont été confirmés ce dimanche 22 mars annonce la municipalité qui gère la maison de retraite. Il s'agit d'une résidente de 89 ans et d'un agent de l'établissement.

Un deuxième agent également infecté

La personne âgée, présente dans l’établissement depuis le mois de mars 2017 précise la ville, a été hospitalisée vendredi après-midi à Bayonne avec une forte suspicion de contamination. Les résultats concernant le test au COVID-19, parvenus ce dimanche, "confirment que cette résidente a bien contracté le virus. Elle demeure hospitalisée", indique le communiqué.

Un deuxième cas parmi les équipes soignantes a également été testé positif ce dimanche. "Il concerne lui un agent absent de l'établissement depuis une semaine et qui demeure pour l'heure à son domicile sans être hospitalisé", poursuit la ville de Bayonne. Il s'ajoute au premier cas parmi le personnel de l'EHPAD confirmé samedi 21 mars.

Un seul cas supplémentaire dans le département samedi

En ce qui concerne le premier cas déclaré et avéré, une résidente de 86 ans hospitalisé depuis mardi 17 mars, son_"état de santé reste stable"_.

Selon les chiffres officiels quotidien de l'Agence Régionale de Santé (ARS), il n'y avait qu'un cas supplémentaire confirmé samedi 21 mars dans les Pyrénées Atlantiques, pour un total de 41 personnes testées positives au Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie. Un nombre qui sera donc supérieur avec ces 2 nouveaux cas, au moins, lors du prochain communiqué lundi soir.

D'autant que l'ARS précise que "le nombre réel de personnes atteintes de coronavirus est supérieur" puisque le triste décompte se base "uniquement sur les résultats des tests PCR réalisés sur les 4 types de population prioritaires" et ne prend donc pas en compte les cas non-testés de Covid-19 identifiés par la médecine de ville.