Coronavirus : pénurie de masques pour les médecins, "il ne nous en reste que trois depuis une semaine !"

Ils sont en première ligne face au coronavirus : les médecins. Mais certains d'entre eux ne peuvent pas lutter à armes égales, car ils manquent cruellement de masques. Comme, par exemple, à Salon-de-Provence. Là-bas, les 80 médecins thérapeutes du cabinets médical du Pays du Salonais n'ont quasiment plus de masques chirurgicaux depuis huit jours. C'est le cas du cardiologue Jacques Soulam. Sylvie, sa femme, qui est aussi sa secrétaire, lance un cri d'alarme sur France Bleu Provence : "On a trois masques qui se battent en duel et ça fait une semaine que ça dure ! On les laisse aérer, on les désinfecte avec un spray. On travaille avec rien du tout", s'inquiète Sylvie Soulam.

"Le gouvernement demande aux malades d'aller voir leur médecin généraliste... On est entièrement d'accord avec ça, mais on se protège avec quoi ?" (Sylvie Soulam, épouse d'un cardiologue du cabinet médical du Pays du Salonais)

Lors d'une conférence de presse, ce mercredi matin, l'Agence régionale de santé Paca reconnaît qu'il y a "une pénurie", qui concerne davantage les masques P2 que les masques chirurgicaux. Mais l'ARS demande aux établissements de santé de faire un inventaire régulier de leurs stocks pour répondre au mieux à la demande des professionnels.