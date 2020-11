Coronavirus : peu de déprogrammations de soins en Limousin

Dans son cabinet situé à la maison de santé de Corrèze, Mathilde Lacourcelle ne chôme pas. Son activité ne baisse pas, bien au contraire. "Elle augmente" explique cette médecin généraliste. Et ce n'est pas uniquement liés aux tests Covid. Les habitants viennent se faire soigner. Et fort heureusement pour elle. "On a beaucoup ramé après le premier confinement pour rattraper le retard" souligne-t-elle. "Imaginez que vous avez de l'arthrose de hanche et que vous devez vous faire opérer d'une prothèse, ce n'est pas mortel de repousser. Mais plus on attend, plus il y a une perte de muscles et la rééducation sera longue" explique-t-elle. Il ne faut donc pas s'arrêter de se soigner.

Même constat chez Mickaël Frugier, au cabinet médical du Vigen, en Haute-Vienne. Lui constate une baisse de l'ordre de 5% de ses visites. Rien de catastrophique par rapport au mois de mars. "L'ampleur n'est pas la même" estime celui qui est aussi au bureau national de la Fédération des Médecins de France. "En terme de vaccination, de dépistage des cancers colorectaux ou de mammographies, les gens reviennent et il faut s'en réjouir. Il faut maintenir les rendez-vous" rappelle le docteur."On a des masques, on a du gel, et de fait, on a pas vu l'émergence de clusters dans les cabinets médicaux". Ce sont plutôt dans les hôpitaux que certains soignants se retrouvent positifs. C'est la principale cause de déprogrammation d'opération par ailleurs.

Un changement de communication à l'oeuvre

A Limoges, le CHU l'avait anticipé. Selon la direction, environ 20 % des opérations seraient déprogrammés. Mais selon des critères bien précis expliquait le professeur Jean Yves Salle président de la commission médicale d'établissement. "On le fait avec tact et mesure". Pour cela, un comité de pilotage se tient chaque semaine pour évaluer les risques.

Une nouveauté après le premier confinement qui avait montré les limites du discours public. "On avait dit au malades qu'il fallait éviter les hôpitaux et les salles d'attentes des médecins. Là, on leur a dit qu'il fallait pas retarder leurs opérations" assure Patrick Bourras, président de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne, confiant malgré tout. "Il n'y aura d'examens complémentaires, qui permettent de diagnostiquer un cancer, qui seront repoussés"