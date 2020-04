Coronavirus : "on peut dire que dans l’Est", le pire est derrière nous, le point dans la Marne et les Ardennes

"On peut dire que dans l'Est", le pire est derrière nous, estime Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Avec l’Ile-de-France, le Grand Est est la région la plus touchée par l’épidémie de Covid-19. Mais la situation s’améliore. On fait le point dans la Marne et les Ardennes.