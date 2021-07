Coronavirus - "On peut laisser encore quelques jours de semi-liberté", Pierre Mauméjean, maire d'Aigues-Mortes

C'est un rendez-vous incontournable, chaque année, fin août dans le gard. Mais cet été encore, covid oblige, la fête médiévale de la Saint-Louis à Aigues-Mortes passe à la trappe. Ce rendez-vous populaire et familial rassemble plusieurs milliers de personnes chaque année. Difficultés pour assurer la sécurité sanitaire, bien sûr. Mais aussi des soucis d'organisation, sans compter le contexte terroriste et l'opération Sentinelle à mettre en place. Trop, c'était trop à gérer. "Sur deux jours, on draine 30 à 35 000 personnes sur le territoire. Avec le contexte sanitaire actuel..." Le maire Pierre Mauméjean a pris sa décision à regret encore, en début de semaine.

"C'est une fête populaire, familiale. Le seul vœu qu'on puisse faire, c'est que l'année prochaine cette édition soit encore plus belle que les précédentes".

"Des semaines avant, il y a des locations de costumes. On en a aussi en stock en mairie. C'est une longue, très longue préparation, qui emporte l'adhésion de 90% des habitants d'Aigues-Mortes, raconte le maire. Mais ça c'est impossible à mettre en place en quelques semaines. Et encore, si on avait à l'esprit que tout sera redevenu normal fin août, ce qui ne sera hélas pas le cas". Face à l'épidémie de coronavirus, la mairie s'est pourtant organisée, depuis longtemps. "A Aigues-Mortes, on a ouvert un centre de tests en octobre ou novembre dernier. On a ouvert un centre de vaccination au niveau de la communauté de communes depuis le mois de février"

"On fait ce qu'on peut, mais la pandémie est plus forte que la petite ville d'Aigues-Mortes" Pierre Mauméjean, maire d'Aigues-Mortes

Pierre Mauméjean, maire d'Aigues-Mortes - Magalie Bosc Puech

Aigues-Mortes reste, ceci dit, une place forte du tourisme dans le Gard. Le charme de ses remparts, mais aussi de ses ruelles étroites... Alors, pourrait-il, d'ores et déjà, anticiper et imposer à Aigues-Mortes dès maintenant le port du masque ? "On est à la croisée des chemins, pour ne pas dire des destins, fin juillet début août. J'en ai discuté avec Robert Crauste, le maire du Grau-du-Roi : anticiper le port du masque obligatoire ? Je ne sais pas. On peut laisser encore quelques jours de semi-liberté ; l'expression est un peu forte, mais si la Préfecture nous impose le port du masque en extérieur, on le fera. Et si la Préfecture dit que la responsabilité dépend de chaque commune, on parle surtout des communes touristiques bien entendu, chaque maire prendra ses responsabilités, alors nous prendrons nos responsabilités"