Coronavirus : comment voyager cet automne en Europe ?

Les voyageurs qui avaient privilégié la France à l’été 2020 à cause de la crise sanitaire, ne pourront pas forcément se rabattre sur les pays européens. A travers le continent, qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts (source AFP), la situation s'aggrave et les restrictions se multiplient.

Comme au printemps, la lisibilité des mesures prises est toute relative et chaque pays y va de ses critères et de son dispositif. Bonne nouvelle quand même pour les régions frontalières qui bénéficient de plus de souplesse, contrairement à mars dernier. En tout cas, la situation pourrait se clarifier. Le 9 octobre, les ambassadeurs des Etats membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour se coordonner et mettre fin à la pagaille actuelle, à travers un code couleurs unique, des critères communs et une meilleure information du public. Cette recommandation doit encore être adoptée formellement mardi au niveau des ministres. En attendant, France Bleu fait le point.

L'Allemagne

Toute la France est considérée comme zone à risques, sur une liste dressée par l’organisme sanitaire Robert Koch Institut et régulièrement mise à jour. Seule les régions Grand Est (frontalière) et Corse sont épargnées.

Les voyageurs entrant en Allemagne en provenance de ces zones à risques sont soumis à des obligations déclaratives et à une quatorzaine obligatoire jusqu’à l’obtention des résultats d’un test PCR. Ce dépistage PCR doit être effectué dans les 14 jours suivant l'arrivée. Un résultat négatif met fin à la quatorzaine. Le site du Centre européen des consommateurs tient à jour une foire aux questions.

Avec plus de 4.000 nouveaux cas officiellement recensés chaque jour, la chancelière Angela Merkel a prévenu que si la propagation du Covid-19 ne se stabilisait pas dans les dix jours, le pays prendrait de nouvelles mesures. Actuellement, sur tout le territoire, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars doivent désormais fermer de 23 heures à 6 heures, au moins jusqu'au 31 octobre.

Le Royaume Uni

La quatorzaine mise en oeuvre le 15 août pour tous les passagers en provenance de France est toujours en vigueur. Tous les voyageurs doivent déclarer un lieu d´auto-confinement au Royaume-Uni, dans lequel ils devront se tenir isolés pendant deux semaines. Un test PCR ne dispense pas de la mesure. Plus de précisions sur le site de l'ambassade de France.

Le Royaume-Uni a enregistré près de 14.000 nouveaux cas vendredi. La propagation s’accélère. Le Premier ministre conservateur doit dévoiler lundi un nouveau système reposant sur trois niveaux d'alerte en fonction de l'incidence du virus afin de simplifier et clarifier les mesures prises localement. Dans les régions concernées par le niveau d'alerte le plus élevé, les pubs pourraient être contraints de fermer et les interactions sociales limitées.

Par ailleurs, dans cinq régions d'Ecosse, les pubs et cafés sont fermés depuis vendredi, pour un peu plus de deux semaines.

La Belgique

Toute personne qui rentre en Belgique depuis l’étranger ou qui souhaite y séjourner plus de 48 heures doit compléter un formulaire électronique d’identification, dans les 48 heures précédant l’arrivée. Les autorités belges ont également placé en rouge de nombreux départements français, sur la base du taux d’incidence au Covid-19, leur imposant une quarantaine de sept jours et un test de dépistage. La liste des zones concernées est mise à jour sur le site du ministère belge des affaires étrangères.

Ces contraintes ne concernent cependant pas les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers qui sont autorisés à se déplacer de part et d’autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir d’autres activités habituelles.

L'Espagne

Pays fortement frappé par le coronavirus au printemps, l’Espagne subit une recrudescence de la pandémie. Le gouvernement a décrété ce vendredi l'état d'urgence sanitaire dans la région de Madrid pour tenter de freiner l'augmentation du nombre des cas (plus 10.000 quotidiennement en moyenne ces derniers jours), rétablissant un bouclage partiel de la capitale.

Il n'existe aucune limitation à l’entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine, mais les Français, comme les autres nationalités, doivent compléter un formulaire de santé et se plier aux règles en vigueur, comme le port du masque dans tous les espaces publics.

L'Italie

Pour entrer en Italie depuis la France, vous devez présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé moins de 72h avant le voyage, mais vous pouvez aussi le faire en arrivant en Italie. Une compagnie aérienne ne peut donc pas refuser votre embarquement au motif que vous n’avez pas fait le test en France. Vous devez aussi vous signaler dès l’arrivée à l’autorité sanitaire régionale. Plus d'informations sur le site de l'ambassade de France.

L’Italie enregistre dernièrement une recrudescence de cas avec 5.724 nouveaux cas et 29 décès vendredi. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans toutes les circonstances et lieux en-dehors de son propre domicile et a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier.

La Suisse

L’office fédéral de santé publique tient à jour une liste des pays et territoires auxquelles des mesures restrictives sont imposées. Cette liste inclut les territoires d’Outre-Mer et de nombreux territoires français, mais pas les régions frontalières Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Les voyageurs en provenance des zones à risque doivent observer une période de quarantaine de 10 jours.

Plus globalement, quelle que soit votre destination, en Europe ou ailleurs dans le monde, le ministère des affaires étrangères tient à jour une liste des mesures, pays par pays.