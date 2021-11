Coronavirus : Pfizer annonce que sa pilule anti-covid réduit de 89% le risque de formes graves

Alors que l'épidémie de coronavirus regagne du terrain en Europe, le laboratoire Pfizer affirme ce vendredi 5 novembre avoir obtenu des résultats encourageants avec sa pilule anti-covid. Selon les premiers résultats d'essais cliniques, le traitement développé par le laboratoire américain, Paxlovid est efficace à 89% pour prévenir les formes graves. "L'analyse intermédiaire a montré une réduction de 89% du risque d'hospitalisation liée au covid-19 et de décès de n'importe quelle cause comparé à un placebo chez les patients traités dans les trois jours suivants l'apparition de symptômes", explique Pfizer dans un communiqué. "L'annonce d’aujourd’hui change vraiment la donne dans les efforts mondiaux pour arrêter les ravages de cette pandémie", se félicite dans ce communiqué Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

La pilule anti-covid développée par Pfizer est administrée en même temps qu'un ancien traitement antiviral, le ritonavir. Pour être efficaces, les antiviraux doivent être pris le plus tôt possible avant que l'infection se propage. Compte tenu de ces résultats, Pfizer a décidé d'interrompre les essais cliniques pour accélérer la demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Le laboratoire assure que ces données provisoires seront transmises "dès que possible" à la FDA, l'agence sanitaire américaine, en vue d'une demande d'autorisation. "Ces données suggèrent que notre traitement antiviral candidat, si approuvé par les autorités de régulation, a le potentiel de sauver des vies de patients, réduire la gravité des infections du Covid-19, et éviter jusqu'à neuf sur dix hospitalisations", précise Albert Bourla.

1.219 personnes contaminées au covid-19 avec des symptômes légers à modérés ont participé à cet essai. Elles présentaient toutes au moins un facteur de risque de développer une forme plus grave de la maladie. Seuls 0,8% des patients ayant reçu le traitement ont été hospitalisés. Aucun patient n'est décédé. Chez celles et ceux qui ont reçu en revanche le placebo, le taux d'hospitalisation a augmenté de 7% et 10 personnes sont mortes.

Il s'agit du deuxième traitement de ce type à démontrer des résultats positifs, après le comprimé développé par Merck et autorisé jeudi au Royaume-Uni. D'après ces premiers résultats, la pilule anti-covid de Pfizer semble être plus efficace que celle développée par le laboratoire Merck. D'après les résultats provisoires d'un essai clinique, le molnupiravir réduit d'environ 50% le risque d'hospitalisation ou de décès. Les deux entreprises n'ont pas publié les données complètes de leurs essais cliniques.