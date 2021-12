Coronavirus : plan blanc activé dans tous les établissements de santé public et privé en Pays de la Loire

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, liée à la 5ème vague de Covid-19, et pour faire face à la tension qui s'exerce sur l'offre de santé, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à l’ensemble des établissements de santé public et privé ligériens d’activer leur plan blanc.

"Les nouvelles admissions hospitalières, pour cause de Covid, connaissent un accroissement très important, autant dans les services de soins critiques que de médecine conventionnelle. L’activité très élevée au sein des urgences générales et pédiatriques (pathologies diverses et hivernales, bronchiolite, etc.), comme en ville, et liée à l’épidémie de Covid, génèrent un très haut niveau de tensions sur l’offre de santé ligérienne. Cette situation pourraient encore s’ampliflier dans les prochains jours, selon les perspectives de l’Institut Pasteur" explique l'autorité sanitaire dans un communiqué qui demande également une déprogrammation de 20 % de l’activité de médecine et de chirurgie en préservant les interventions les plus urgentes.

Au 8 décembre, le taux d’incidence régional est de près de 370 pour 100.000 habitants et le taux de positivité de 6,2 %. Le taux d’incidence régional des plus de 65 ans est de 200.

►► Rappel vaccinal

L'Agence Régionale de Santé rappelle son importance :

le vaccin diminue de 90 % le risque de formes sévères

et une personne vaccinée a 8 fois moins de risques d’être hospitalisée et 10 fois moins de risques de décéder de la COVID ; pour limiter les formes graves de la maladie et le risque de transmission, il est indispensable de se vacciner ou d’effectuer son rappel vaccinal.

La dose de rappel concerne toutes les personnes de 18 ans et plus et ayant un schéma vaccinal initial complet.