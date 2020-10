Coronavirus : plus 16.000 cas de contamination en 24 heures

Le dernier bilan de Santé Publique France publié ce dimanche soir fait état de 16.101 cas de contamination au nouveau coronavirus en 24 heures, soit un léger ralentissement comparé au record de la veille, samedi. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) augmente en revanche à 11,5% contre 11,0% samedi.

Le bilan s'établit désormais à 734.974 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en mars.

Plus de 5.000 personnes hospitalisées au cours des sept derniers jours

Par ailleurs, 5.084 personnes ont été hospitalisées au cours des sept derniers jours dont 910 dans un service de réanimation. Ces dernières 24 heures, 46 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte le bilan total à 32.730 morts.

Nouvelles zones d'alerte maximale

Face à la propagation de l'épidémie en France quatre nouvelles villes de l'est et du nord de la France (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille) ont été classées samedi par les autorités en "zone d'alerte maximale", synonyme de nouvelles restrictions, comme c'est déjà le cas à Paris et à Aix-Marseille, dans le sud, et en Guadeloupe.

Ce dimanche, la préfecture de l'Hérault annonce que la métropole de Montpellier et sept communes attenantes sont placées à compter de mardi 13 octobre à minuit en zone d’alerte maximale. Ces mesures visent à "limiter les grands rassemblements, empêcher les activités à risque et réguler les autres types d’activité pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre", rapporte franceinfo. La ville de Toulouse passe également en zone écarlate selon France Bleu Occitanie.