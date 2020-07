Le Covid-19 a tué une personne de plus en Occitanie cette semaine, portant le bilan à 513 décès à l'hôpital dans la Région. Dans le Gard et la Lozère, il reste huit patients hospitalisés. Aucun n'est en réanimation.

Coronavirus : plus aucun patient en réanimation dans le Gard et la Lozère, mais un virus toujours présent

Le dernier bilan de l'ARS est tombé : cette semaine, dans notre région Occitanie, une personne est décédée après avoir contracté le Covid 19. Mais ce bilan donne aussi une nouvelle encourageante : seulement huit patients hospitalisés dans le Gard et la Lozère, aucun de ces derniers ne sont en réanimation. Les tests continuent sur nos territoires, afin de cibler les malades le plus rapidement possible, et limiter leur exposition.

En revanche, l'ARS informe que le virus n'a pas cessé de circuler. Cette semaine, 14 nouveaux cas positifs ont été détectés dans la région.