D'après le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales ne compte plus de patient du Covid-19 dans ses services de réanimation ce vendredi 26 juin. Une première depuis le début de la crise sanitaire.

Coronavirus : plus aucune hospitalisation dans les Pyrénées-Orientales

Plus aucun patient lié au Covid 19 dans les services de réanimation des PO ce vendredi 26 juin

Ce vendredi 26 juin, le département des Pyrénées-Orientales n'a plus aucune hospitalisation liée au coronavirus dans ses services de réanimation. C'est l'Agence Régionale de Santé de la région Occitanie qui l'annonce.

En tout, 34 personnes sont mortes du Covid-19 dans le département des PO et 512 dans l'ensemble de la région.

Toujours à l'échelle de la région Occitanie, 80 patients sont toujours hospitalisés (9 en réanimations) dont 31 dans la Haute-Garonne, le département le plus touché et 20 dans le Gard. Les autres malades en Ariège (1), dans l'Aude (3), l'Aveyron (1), le Gers (2), l'Hérault (9), Le Lot (1), les Hautes-Pyrénées (5), le Tarn (4) et le Tarn-et-Garonne (3).

La région compte en moyenne 15 nouveaux cas positifs par jour soit 105 signalements depuis le vendredi 19 juin.