Coronavirus : plus besoin de masque sur les plages de Vendée

Encore quelques heures de patience pour ceux qui respectaient la règle : dès ce mercredi minuit, le masque ne sera plus obligatoire sur les plages de Vendée. Le préfet a signé un arrêté dérogatoire en raison de l’amélioration de la situation sanitaire.

Un sentiment de liberté, de pouvoir respirer sans entrave… A partir de jeudi, on peut enlever le masque sur les plages de Vendée. Le Préfet de la Vendée, Benoît Brocart a signé un arrêté en ce sens ce mercredi, et la mesure entre en vigueur jeudi à 0h. « Par dérogation, le port du masque n'est pas obligatoire sur les plages », indique l'arrêté, mais attention : il faut le remettre si les règles de distanciation physique ne sont plus possibles.

Le préfet indique avoir pris cette décision en raison de la baisse des chiffres de propagation du virus dans le département.ce