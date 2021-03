Le collège Saint-Yves, le lycée Sacré-Cœur et le campus La Salle sont fermés depuis ce mercredi 17 mars et jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs cas de Covid-19 ont été identifiés parmi le personnel du groupe scolaire.

Coronavirus : plus d'un millier d'élèves d'un établissement de Saint-Brieuc invités à rester chez eux

L'ensemble scolaire comprend un collège, un lycée et un campus.

Un an après le début du premier confinement, plus d'un millier d'élèves de Saint-Brieuc et leurs professeurs reprennent les cours à distance.

Cluster parmi le personnel

"Un cas de contaminations groupées de Covid-19 a été identifié chez nos personnels par l'Agence Régionale de Santé", peut-on lire ce mercredi 17 mars 2021 sur une affichette accrochée sur la grille d'entrée de l'ensemble scolaire Saint-Yves, Sacré-Cœur, La Salle à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.

Le préfet a décidé la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre.

Cours à distance

Au total près de 1300 élèves sont restés chez eux ce mercredi matin et ont commencé à suivre des cours à distance. Une partie des 300 internes ont quitté l'établissement dès hier soir, les autres ce matin.

Une affichette est accrochée sur la grille d'entrée de l'établissement. © Radio France - Johan Moison

Ce cluster n'a à priori aucun lien avec l'alerte lancée après une soirée réunissant des élèves de plusieurs établissements de Saint-Brieuc.