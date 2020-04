Plus de 700 retours à domicile après leur passage en établissement hospitalier, c'est l'un des chiffres encourageants dans le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé en Occitanie. Bilan quotidien face à l'épidémie de coronavirus en France.

Coronavirus : plus d'un millier d'hospitalisations en cours en Occitanie

L'Agence régionale de santé recense ce dimanche soir un total de 3 476 tests positifs de coronavirus en Occitanie, plus de 1000 hospitalisations en cours (dont 322 en réanimation) et 158 décès en établissements de santé. C'est le dernier bilan officiel depuis l'épidémie de coronavirus en France, pour la Région Occitanie.

La barre des 50 décès franchie dans l'Hérault

A ce stade, l'ARS constate désormais 52 décès en établissements de santé dans l'Hérault. C'est toujours, et de loin, le département le plus impacté de la région. 27 décès sont également constatés dans l'Aude, 17 dans les Pyrénées Orientales, 15 en Haute-Garonne et 14 dans le Gard.

En revanche, s'il y a plus d'un millier d'hospitalisations en cours (1045 exactement), il est intéressant de souligner les 772 retours à domicile, dont 242 pour le seul département de l'Hérault.

Par ailleurs, 6 nouveaux patients du Grand Est ont été transférés ce dimanche par voie aérienne en Occitanie, dans le cadre de la solidarité nationale. Ils sont pris en charge dans les centres hospitaliers de Montauban, Cahors et Tarbes, ainsi qu’en établissements hospitaliers privés à Montauban (Clinique du Pont de Chaume) et dans l’agglomération toulousaine (Clinique des Cèdres et Clinique d’Occitanie).