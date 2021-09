Coronavirus : plus d'un millier de Mayennais n'a pas encore reçu une dose de vaccin

Près de 75 % des Mayennais sont vaccinés. Mais il reste encore environ 1.200 personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, d'après les listings des médecins généralistes. Les professionnels de santé du département se mobilisent avec le dispositif mis en place par l'Assurance Maladie, "Aller Vers". L'idée, c'est d'aider les personnes les plus isolées à prendre rendez-vous et à recevoir le vaccin.

Un dispositif qui reprend de l'importance avec la campagne de rappel à destination des personnes de plus de 65 ans. Mais David Guillet, le président du syndicat des infirmiers libéraux en Mayenne, remarque que les prises de rendez-vous ne sont pas aussi nombreuses qu'espérées : "ça démarre timidement mais nous avons ici un public en vacances, beaucoup de retraités sont encore en déplacement. Il y a des prises de rendez-vous mais ce n'est pas un engouement franc et sincère. Je pense que les rendez-vous pour la 3ème dose se feront à la fin du mois ou début octobre. Il y aura donc des conséquences sur le fonctionnement des centres de vaccination qui pourraient fermer entre fin octobre et fin novembre, il y a la cible des plus de 65 ans et celles et les non-vaccinés à atteindre d'ici là. Vu le coût, on ne pourra pas les laisser ouverts en novembre et décembre pour quelques dizaines de personnes".

Il reste donc 1.200 personnes non vaccinées d'après les remontées de terrain. C'est un travail de fourmi pour les trouver mais encore plus pour les convaincre car il y a surtout des septiques explique David Guillet. Mais il faut aussi aller dans les quartiers populaires ou encore les territoires où internet ne passe pas. Ce sont tous les secteurs qui sont mobilisés, notamment avec les listings de vaccination des médecins généralistes.