Lors de la réunion dématérialisée de la Commission permanente du Conseil départemental de la Côte-d'Or de ce lundi, François Sauvadet a présenté aux élus la stratégie en matière de masques. Le département en a acheté plus d'un million.

Coronavirus : plus d'un million de masques achetés par le département de la Côte-d'Or

La stratégie du département vise à garantir un équipement régulier et satisfaisant des services publics et des Côte-d'Oriens en masques. Pour répondre aux besoins formulés par les communes de moins de 10.000 habitants et les intercommunalités, une plateforme a été ouverte le lundi 4 mai.

Dès le début de la crise sanitaire, le Département s'est engagé dans une politique d'acquisition de masques. Entre le 16 mars et le 11 mai, plus d'un million de masques, 620.000 masques chirurgicaux et 406.000 masques lavables, ont été achetés, pour un montant global de 1,8 million d'euros.

Entre le 17 mars et le 7 mai, ce sont près de 390.000 masques qui ont été distribués par les services départementaux.