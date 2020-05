Coronavirus : les dons pour la Ligue contre le Cancer en baisse de 25% en Savoie

En raison de la pandémie de Covid-19, le comité de Savoie de la Ligue contre le Cancer estime à 25% la baisse de ses ressources cette année. Plus de 100.000 euros de dons en moins en raison des collectes et événements caritatifs annulés. Un appel aux dons est lancé.

La crise sanitaire du coronavirus a engendré des conséquences dramatiques pour les associations. En Savoie, la Ligue contre le Cancer estime à 25% la baisse de ses ressources cette année. Plus de 100.000 euros de dons en moins en raison des collectes et événements caritatifs qui n'ont pas pu avoir lieu. Au niveau national cette baisse serait de 10 millions d'euros.

Pas de collecte en porte-à-porte

Le printemps est d'ordinaire une période importante pour l'association. Le confinement "est très mal tombé" déplore Paul Truong, le président du comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer, "c'est la pleine saison pour nos manifestations et il n'y a pas de retour en arrière. Notre collecte de porte-à-porte qui nous rapporte habituellement 75.000 euros n'a pas eu lieu. Le relais pour la vie, notre grande manifestation sportive et solidaire à la La-Motte-Servolex devait avoir lieu ce week-end et a dû être annulée. Contrairement au Covid-19, le cancer n'est pas une épidémie passagère, c'est une lutte qui dure depuis plus de 100 ans et qui se poursuit en permanence".

ECOUTEZ Paul Truong, le président du comité de Savoie de la ligue contre le cancer Copier

L’opération de collecte pour les cancers pédiatriques en partenariat avec les enseignes E.Leclerc a elle aussi fait les frais de la pandémie. D’autres manifestations devant se tenir cet été sont encore incertains.

Un appel aux dons urgent

Face à cette situation "sans précédent", la Ligue lance un appel urgent aux dons. "Il y a des inquiétudes pour nos actions de soutien psychologique et financier envers les malades, mais également pour la recherche" poursuit Paul Truong, "10 millions d'euros en moins au niveau national, c'est par exemple plus de 200 jeunes chercheurs qui ne pourront pas être soutenus".

ECOUTEZ Paul Truong, le président du comité de Savoie de la Ligue contre le Cancer Copier

"Les dons sont aujourd'hui vitaux" conclut Paul Truong, qui annonce par ailleurs que les locaux du comité à Chambéry rouvriront à partir du mardi 2 juin, "pour permettre aux malades de retrouver une écoute, du lien". Depuis le 17 mars, les bénévoles et salariés de l'association ont maintenu une présence par téléphone.