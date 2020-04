Selon l’Agence Régionale de Santé, plus de 100 patients hospitalisés dans le Gard à cause du coronavirus sont rentrés chez eux.

Coronavirus : plus de 100 retours à domicile dans le Gard

C’est un chiffre encourageant du dernier bilan de l’ARS en Occitanie. Selon l’Agence Régionale de Santé, plus de 100 patients hospitalisés dans le Gard à cause du coronavirus sont rentrés chez eux. 105 exactement. En revanche, il y a encore 99 hospitalisations en cours, dont 36 patients en réanimation. Et depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Gard dénombre 28 décès.

En Lozère, 6 hospitalisations (1 personne en réanimation) sont en cours. 11 patients ont pu regagner leur domicile depuis le début des l’épidémie.