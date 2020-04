Coronavirus : plus de 11.000 dépistages dans des établissements pour personnes âgées en Occitanie

Les premiers cas confirmés de Covid-19 dans des Ehpad ont amené l’Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie à faire appel à l’expertise gériatrique des CHU de Toulouse et de Montpellier, pour tirer les leçons de ces premières situations. Deuxième objectif : mettre en œuvre "une stratégie globale de prévention, de prise en charge et d’appui pour l’ensemble des établissements pour personnes âgées de la région".

Dans ce cadre, une campagne de dépistage a été organisée dans ces établissements. En Occitanie, selon l'ARS, ce dépistage va au-delà des recommandations nationales puisque dès qu’un cas est confirmé soit parmi le personnel soit parmi les résidents, tout le monde est testé.

147 établissements pour personnes âgées testés en Occitanie

La région Occitanie compte 838 Ehpad. À ce jour, 240 d’entre eux ont signalé au moins un cas possible de Covid-19 via le portail national des signalements. En réponse à ces signalements, le dispositif régional de dépistage est déjà déployé dans 147 établissements pour personnes âgées de la région (Ehpad, unités de soins de longue durée, Ehpa, résidences autonomies et résidences services).

139 décès liés au Covid-19

Au 22 avril, près de 6.500 résidents et plus de 4.700 agents ont été testés. Au total, ces tests ont permis de confirmer 582 cas positifs au Covid-19 parmi les résidents et 277 cas positifs parmi les personnels, soit 859 cas positifs. Ces mesures de dépistage s’étendent progressivement à l’ensemble des établissements concernés, selon l’apparition et le signalement des cas. Ces signalements issus des établissements pour personnes âgées de la région nous amènent également à déplorer à ce jour 139 décès survenus dans ces établissements.

Santé Publique France rappelle que le nombre de décès est un indicateur qui reste à interpréter avec précaution : il s’agit de décès de personnes âgées dont le test a été positif au Covid-19, mais aussi de personnes âgées qui pouvaient présenter des symptômes sans avoir pu être testées avant leur décès.