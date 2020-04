Coronavirus : plus de 12.000 morts en France, moins de patients en réanimation

Comme chaque jour, le directeur général de la Santé a présenté ce jeudi soir le bilan de l'épidémie de coronavirus en France. Depuis le début de l'épidémie, on dénombre plus de 86.334 cas confirmés par test PCR (+ 4.286 cas supplémentaires en 24 heures) et 12.210 décès sur notre territoire. 8.044 patients sont morts au sein des hôpitaux français (82% ont plus de 70 ans), soit 424 décès supplémentaires en une journée. 4.166 sont décédés dans des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.

A ce jour, on compte 30.767 patients hospitalisés. En une journée, ce sont près de 3.000 personnes qui sont entrées à l'hôpital, soit 392 malades supplémentaires par rapport à la veille. Dans près de 4.900 établissements sociaux et médico-sociaux, on dénombre 31.415 cas confirmés ou possibles.

"Nous sommes en train, progressivement, de freiner l'épidémie"

Selon Jérôme Salomon, "nous sommes en train, progressivement, de freiner l'épidémie"', grâce aux gestes barrières et au confinement. En effet, en 24 heures, ce sont 369 nouveaux malades qui ont été admis en réanimation. Mais le solde entre les entrées et les sorties dans ces services est négatif pour la première fois : on compte 82 patients de moins que la veille en réanimation.

Le nombre de nouveaux patients en réanimation est donc toujours très important mais en baisse. "Si nous pouvons espérer un plateau, c'est un plateau très haut et il _faut rester extrêmement prudent_", répète le directeur général de la Santé. Cette tendance doit être confirmée dans les jours à venir.

La stratégie de défense par le confinement commence à porter ses fruits(...) mais il faut rester prudent. - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

On dénombre également 2.613 passages aux urgences en une journée pour suspicion de Covid, et 783 interventions effectuées par SOS Médecins mercredi. Jérôme Salomon a rappelé que deux nouveaux TGV transféreront des patients de l'Ile-de-France ce vendredi, vers la région Nouvelle-Aquitaine.

A noter également que, au total, plus de 23 000 personnes sont sorties guéries de l'hôpital, "auxquelles il faut bien sûr ajouter les gens qui n'ont pas consulté et se sont guéris chez eux", précise Jérôme Salomon.

Coronavirus : les chiffres en France, jeudi 9 avril 2020. © Visactu - Visactu

Excès de mortalité "exceptionnel" dans sept départements

Selon l'INSEE, l'excès de mortalité se renforce en France : + 41% la semaine dernière. Selon le directeur général de la Santé, 36 départements présentent un excès de mortalité. Il est même jugé "exceptionnel" dans sept départements : le Haut Rhin, la Moselle, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val de Marne, ou encore le Val d'Oise. Il est donc indispensable, rappelle Jérôme Salomon, "de poursuivre le confinement, la distanciation sociale, les gestes barrières".

Il insiste aussi sur le fait que les personnes âgées doivent continuer à avoir accès aux soins. "Plus de 8.000 places d'hébergement pour prendre en charge les personnes qui présentent des symptômes" ont été créées sur le territoire français.