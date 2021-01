Coronavirus : plus de 138.000 personnes vaccinées en France depuis fin décembre

Plus de 138.000 personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la campagne de vaccination fin décembre, a déclaré lundi 11 janvier la Direction générale de la santé dans un communiqué.

C'est en Ile-de-France, qu'il y a le plus de personnes vaccinées : 30.248. Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine avec 18.841 personnes vaccinées, l'Occitanie, 12.582. Il y en a 12.300 en Normandie, ou encore 11.335 dans le Grand Est, 958 en Corse et 96 en Guadeloupe.

Après un début de campagne vaccinale critiqué pour sa lenteur, le gouvernement accélère depuis la semaine dernière et compte encore augmenter le rythme, notamment grâce à l'arrivée des vaccins de Moderna en France depuis ce lundi.

En Italie, où la campagne de vaccination a également commencé le 27 décembre, près de 505.000 avaient déjà été vaccinées samedi dernier. Au Royaume-Uni, les premières piqûres ont eu lieu début décembre et 2,3 millions de personnes sont déjà immunisés.

Calendrier vaccinal

La vaccination concerne aujourd'hui les résidents des Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et les résidents des unités de soins de longue durée ainsi que les professionnels exerçant dans ces établissements et étant eux-mêmes considérés comme personnes à risque (plus de 65 ans et/ou présence de comorbidités). Les personnels de santé, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans et/ou considérés à risque et les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ont également été ajoutés à la liste des personnes autorisées à recevoir le vaccin.

Lundi 18 janvier, cette campagne de vaccination sera étendue à toutes les personnes de plus de 75 ans. "Cela fait cinq millions de personnes", a précisé le ministre de la Santé. Fin février-début mars, ce sera au tour des personnes de plus de 65 ans atteintes de pathologies. À partir du printemps, la vaccination sera encore élargie, notamment aux personnes âgées de 50 à 64 ans.