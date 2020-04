Coronavirus : première baisse des hospitalisations, plus de 17.000 morts en France

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a présenté ce mercredi soir le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 en France. Depuis le 1er mars, 106.206 cas de Covid-19 ont été confirmés par tests (soit 2.633 de plus en 24 heures), 74.030 personnes ont été hospitalisées et plus de 31.000 personnes sont sorties guéries après une hospitalisation.

Premier jour de baisse des personnes hospitalisées

Actuellement, 31.779 personnes sont à l'hôpital, "soit 513 de moins en 24 heures, c'est le premier jour de baisse" a expliqué Jérôme Salomon. Le solde des patients en réanimation est négatif pour la septième journée consécutive (-273 en 24 heures). Ce mercredi, 6.457 patients sont en service de réanimation.

Le bilan est désormais de 17.167 morts depuis le 1er mars, dont 10.643 à l'hôpital (soit 514 de plus) et 6.524 dans les Ehpad et centres médico-sociaux. Ce bilan global affiche une forte augmentation journalière, due à un rattrapage des données et au week-end de Pâques de trois jours.

Il faut aussi noter 30.952 personnes guéries et sorties de l'hôpital, soit 2.147 de plus en 24 heures.