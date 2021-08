Coronavirus : près de 2.300 festivaliers contaminés lors de concerts test en Catalogne

Trois événements pourraient être, en parti, à l'origine de la cinquième vague de l'épidémie de COVID en Catalogne. Il s'agit des festivals de musique Vida, Canet Rock et Cruïlla organisés dans divers endroits de la Catalogne, notamment à Barcelone entre le 1er et le 11 juillet 2021. Selon le ministère de la Santé, il y a eu plus de 800 contaminations de plus que prévu.

Un test qui tourne à l'échec

Ces événements étaient des tests pilotes pour calculer la propagation du Covid-19 sur les 49.570 festivaliers. D'après Carmen Cabezas, directrice de la Santé publique à la Generalitat de Catalogne, 2 279 personnes ont été infectées. Un suivi a été effectué sur tous les festivaliers. "Il y a eu 842 personnes infectées de plus que prévu dans les 14 jours qui ont suivi les événements", a-t-elle expliqué à la presse catalane. Les autorités s'attendaient à un peu moins de 1.500 contaminations. La réalité est plus proche des 2.300.

Parmi les explications, il y a l'efficacité des tests antigéniques. Ceux utilisés sur le festival Vida, à Barcelone, étaient visiblement moins efficaces.