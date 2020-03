Coronavirus : plus de 20 000 masques livrés par l'Université de Lorraine

Pour faire face à la pénurie de matériel pour les personnels soignants, l'Université de Lorraine a livré depuis la semaine dernière plus de 20 000 masques de protection mais aussi des gants et des vêtements de protection. Elle a également lancé la production de gels hydroalcoolique.

Face à la pénurie de matériel pour les personnels soignants, la solidarité s’organise. L'Université de Lorraine a décidé aussi de se mobiliser.

Tous les services ont été mis à contribution pour collecter le maximum de matériel possible. Les facultés de médecine et de pharmacie et les laboratoires de recherche ont puisé dans le matériel qu’ils utilisent au quotidien. Les anciens stocks ont aussi été vidés.

90 000 paires de gants et plus de 2 500 vêtements de protection

L'Université de Lorraine a ainsi pu livrer depuis la semaine dernière plus de 20 000 masques FFP1, FFP2 et FFP3, les plus performants. Plus de 12 000 masques chirurgicaux ont également été collectés. Mais aussi 90 000 paires de gants et plus de 2 500 vêtements de protection, comme des blouses, des charlottes et des sur-chaussures.

Le tout est envoyé depuis la semaine dernière à l'Agence régionale de santé (ARS) et à la préfecture pour fournir ceux qui en ont le plus besoin.

Personnels et étudiants volontaires produisent du gel hydroalcoolique à la faculté de pharmacie

En parallèle, la faculté de pharmacie, en coordination avec l'ARS, s'est organisée pour produire du gel hydroalcoolique. Le protocole a été validé par l'ARS, il est donc conforme. Des personnels de la faculté de pharmacie et des étudiants volontaires travaillent depuis la semaine dernière pour fournir du gel désinfectant.