Coronavirus: plus de 200 000 masques par semaine, c'est l'objectif de Géochanvre à Lézinnes

L'entreprise Géochanvre à Lézinnes se mobilise pour répondre à l'urgence sanitaire liée au coronavirus.

Géochanvre qui fabrique habituellement des rouleaux de paillage à base de chanvre bio pour les agriculteurs, s'est lancée, depuis cette semaine, dans la fabrication de 5000 masques par jour.

L'entreprise qui tourne actuellement à une quinzaine de salariés (au lieu de 9) a pour objectif d'en produire 10 fois plus prochainement.

Ces masques sont 100% en matière végétales fait de chanvre et de lin.

Leur efficacité de niveau 2, a été validée par la Direction Générale des Armées le premier avril dernier.

C'est un vrai masque de protection, un vrai masque barrière

Ces masques ne peuvent pas servir aux personnels soignants explique Frédéric Roure le fondateur de Géochanvre, mais sont utiles dans les autres cas. "C'est un vrai masque de protection , un vrai masque barrière. On utilise uniquement de la fibre de chanvre et de lin et on met à l'intérieur un voile de protection pour la peau lui aussi 100% naturel. Ce masque est destiné à tous ceux qui sont amenés à se croiser dans la rue, à ceux qui travaillent en usine. "

La fabrication de masques chez Géochanvre à Lézinnes © Radio France - Géochanvre

Dans la région la demande est importante et Géochanvre a décidé de réserver les premières commandes à des entreprises qui œuvrent dans la lutte contre le coronavirus. "Les salariés d'Air liquide par exemple qui produisent des respirateurs sont prioritaires. Pareil pour le personnel d'EDF qui est là pour faire marcher le système électrique des hôpitaux. "

Frédéric Roure le PDG de Géochanvre à Lézinnes Copier

Des masques vendus en kit, moins d'un euro pièce

A l'avenir bien sur, plus la production va augmenter, plus le public concerné va s'élargir.

Ces masques sont vendus en kit, moins d'un euro pièce par carton de 400 exemplaires.

L'avantage également, c'est qu'ils sont écologiques. Ils sont biodégradables ou recyclables.

A noter aussi que concernant la matière première utilisée pour ces masques, le chanvre , la Bourgogne Franche Comté est l'une des plus grosses régions productrices d'Europe.