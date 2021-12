Coronavirus : plus de 200.000 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures, un record

La France a enregistré ce mercredi un nombre inédit de nouvelles contaminations au coronavirus. "208.000 Français ont été testés positifs ces dernières 24 heures", "des chiffres qui donnent le vertige", alerte le ministre de la Santé. Lors de son audition devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Olivier Véran indique que la dégradation sanitaire touche tout le pays : "Il y en a partout, dans tous les territoires, tous les milieux", précise-t-il.

Un "raz-de-marée"

Les indicateurs de l'épidémie ne cessent de se dégrader depuis plusieurs semaines, en partie à cause du variant Delta "qui n'a pas dit son dernier mot" et d'un autre variant, Omicron, plus contagieux. Sa diffusion rapide sur tout le territoire pousse le ministre à évoquer non pas une vague mais "un raz-de-marée".

Selon les calculs d'Olivier Véran, "chaque seconde dans notre pays, plus de deux Français sont diagnostiqués positifs au Covid-19". Cela représente, au total, "probablement d'un million de Français positifs actuellement au coronavirus" et "10% de la population française cas contact". Aucune classe d'âge n'est épargnée par cette cinquième vague, même si le variant Omicron "est plus répandu chez les moins de 60 ans".

Pour l'heure, le variant Omicron n'a pas de forte incidence à l'hôpital, mais l'exécutif scrute la situation sanitaire chez nos voisins, comme en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. "Il y aurait une baisse de 50 à 70% des hospitalisations avec le variant Omicron, les hospitalisations seraient plus courtes" et les besoins en oxygène moins importants, admet Olivier Véran. Mais il faut aussi prendre en compte la contagiosité du variant. Mathématiquement, "si vous avez un variant qui est trois fois moins dangereux, mais que vous avez six ou sept fois plus de cas, l'impact sanitaire se fait de toute façon ressentir".

Nouvel appel à la vaccination

Face à cette situation, le ministre de la Santé appelle une nouvelle fois la population à se faire vacciner. "Quand on est à jour de son rappel" vaccinal, les risques de contracter une forme grave de maladie sont réduits de 90%, "y compris face à Omicron", explique Olivier Véran.

Actuellement, cinq millions de Français, dont quatre millions d'adulte n'ont reçu aucune dose de vaccin anti-covid : "des gens qui sont loin de l'information, loin du système de soins, assignés à résidence" ; "des méfiants (...) pour qui ni un pass sanitaire, ni un pass vaccinal, ni une obligation vaccinale ne les feraient changer d'avis" ; et "les personnes plus ou moins indifférentes, généralement plus jeunes, qui ne sentent pas la menace".

Pour convaincre les récalcitrants, Olivier Véran se veut donc clair, "il y a peu de chances pour que vous puissiez passer entre les gouttes", compte tenu de la forte propagation du coronavirus. "Les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées", indique le ministre. Selon les données du ministère de la Santé, "70% des patients qui sont en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés". Les patients pris en charge en réanimation peuvent aussi

Olivier Véran appelle aussi les personnes qui ont réalisé leurs deux premières injections à passer par la troisième dose, et en attendant à bien respecter les gestes barrières. "Si vous êtes à distance d'une deuxième dose, les statistiques montrent que vous n'avez plus de niveau de protection suffisant face à des contaminations, y compris par le variant Omicron", ajoute le ministre de la Santé.

Renforcer la lutte contre la fraude

"La pratique des faux pass est irresponsable, mais surtout dangereuse, voire dramatique et certains vont malheureusement le payer de leur vie", fustige Olivier Véran devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale. L'exécutif prévoit donc de renforcer la lutte contre cette fraude à travers son projet de loi présenté lundi en conseil des ministres, et examiné par les députés depuis ce mercredi.

Tous les professionnels qui demande d'ores et déjà à leurs clients la présentation d'un pass sanitaire pour entrer dans leur établissement pourront exiger "la présentation d'une pièce d'identité". "Les sanctions encourues par un gestionnaire d'établissement pour manquement à l'obligation du contrôle du pass seront également renforcées", ajoute OIivier Véran.