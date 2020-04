Coronavirus : plus de 200 morts dans les Ehpad en Bourgogne-Franche-Comté

Vendredi 3 avril 2020, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, annonce 217 morts dans les établissements sociaux-médicaux de la région. Pour la majorité, il s'agit d'Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ce chiffre s'ajoute aux 303 décès du coronavirus à l’hôpital.

Les chiffres à retenir sur les morts en Ehpad vendredi 3 avril

217 morts dans les établissements sociaux-médicaux de la région

285 établissements sociaux-médicaux ont signalés des cas positifs ou suspects. 173 Ehpad sont concernées

2600 cas de coronavirus au total, positifs ou suspects

L'Agence régional de santé précise que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car tous les établissements n'ont pas encore renseigné leurs données sur le site dédié, mis en place pour connaître le nombre de décès dans les établissements sociaux et sociaux-médicaux.

Plus de 500 morts du coronavirus dans la région au total ce vendredi

La croissance du nombre de patients graves se poursuit dans la région. Au total, 1028 patients sont hospitalisés en ce moment, dont 265 en réanimation.

Au total, en plus des décès en Ehpad, on décompte 303 décès à l’hôpital et 835 sortis d’hospitalisation. « C’est beaucoup, précise l’ARS. La région possède à la base 200 places de réanimation. C’est une situation de tension. Nous sommes capables de prendre en charge 300 patients atteints en réanimation. On se prépare à être capables d’en accueillir 350. »

Plus de 50 transferts de patients vers d'autres régions

50 transferts de patients ont été transférés vers Auvergne-Rhône-Alpes, une dizaine en région PACA. « Ce transfert permet aujourd’hui de nous approcher, on l’espère, d’un pic», précise l'ARS. Quelques signes positifs de ralentissements d’entrée en réanimation, mais on attend de voir si cette situation se confirme. »