Coronavirus : plus de 200 résidents d'un foyer social testés à Annecy

Suite à la découverte de sept cas de Covid-19 en fin de semaine dernière, plus de 200 habitants de la résidence sociale "Les Fins" ont été testés mardi à Annecy. Les résultats, qui seront connus mercredi, permettront aux autorités sanitaires de déclencher d'éventuelles recherches de cas-contacts.

Deux tentes blanches dressées dans l'arrière-cour et du personnel médical en nombre. Le dispositif mis en place mardi à Annecy avait de quoi impressionner. Suite à la découverte de sept cas de Covid-19 en fin de semaine dernière, plus de 200 habitants de la résidence sociale "Les Fins" ont été testés. Les résultats, qui seront connus mercredi, permettront aux autorités sanitaires de déclencher d'éventuelles recherches de cas-contacts.

Des tentes blanches dressées pour procéder aux tests. © Radio France - Nicolas Peronnet

Une configuration sensible

Ce dépistage massif a été en partie décidé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) en raison de la configuration des lieux. Les résidents du foyer ne partagent pas que la précarité. Ils vivent dans des chambres individuelles de 9 mètres carrés, mais de nombreux espaces sont communs. Une cuisine par étage, des sanitaires communs, et beaucoup de passages dans les couloirs. Les sept personnes testées positives vendredi dernier logeaient d'ailleurs toutes au même étage.

"C'est effectivement la difficulté" reconnaît Luc Rollet, le directeur départemental de l'ARS présent sur les lieux mardi matin, "les gens vivent dans des locaux exigus donc difficile de leur demander un confinement très strict. On est dans la prévention, on veut surtout juguler au plus tôt un virus qui pourrait se répandre".

L'objectif était de tester le maximum de résidents © Radio France - Nicolas Peronnet

"Pour la sécurité de tout le monde". Hassan, l'un des résidents

L'unité mobile pilotée par le Samu 74 a donc vu défiler un nombre important de personnes. A chaque passage le même rituel, un prélèvement nasal à l'aide d'un écouvillon.

"C'est pour notre sécurité et celle de tout le monde" estime Hassan, résident sans emploi qui vit ici depuis 2009, "c'est sûr que si dix personnes sont contaminées, ça peut être mauvais pour toute la ville. Les gens vont en ville, prennent le bus ensemble. Je trouve que c'est une bonne initiative".

Des tests réalisés par prélèvement nasal © Radio France - Nicolas Peronnet

Des résidents en quatorzaine

La quatorzaine imposée à tous les résidents a du mal à passer. Ceux qui travaillent craignent de perdre leur emploi. "Il est pourtant important de la respecter" prévient Luc Rollet, "on prélève tout le monde pour avoir une image à l'instant T, mais demain quelqu'un testé négatif peut quand même développer la maladie. On leur demande de se surveiller pendant quatorze jours et de respecter ces mesures de confinement".

A la suite du test, chaque résident a reçu 28 masques pour se prémunir pendant ce confinement, à raison de deux par jour, ainsi que du gel hydro-alcoolique. Les résultats leur seront communiqués mercredi de manière individuelle.