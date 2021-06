Le centre de vaccination contre le Covid-19 d'Orléans a obtenu plus de créneaux, passant de 900 à 1.200 injections possibles par jour. Sauf que ces rendez-vous ne trouvent pas preneurs sur Doctolib : ce lundi à 15h, il reste 3.000 créneaux disponibles jusqu'à vendredi, salle Pellicer à la Source.

Coronavirus : plus de 3.000 créneaux de vaccination libres cette semaine à Orléans

Il y a quelques semaines encore, il était très difficile de trouver un créneau libre pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans l'agglomération orléanaise, mais la donne semble changer. Ce lundi, alors que le centre de vaccination ouvert salle Fernand-Pellicer, quartier de la Source à Orléans, passe de 900 à 1.200 injections par jour et monte donc en puissance, la Ville d'Orléans indique que de très nombreux créneaux sont disponibles et ne trouvent pas "preneurs".

Plus de 3.000 créneaux disponibles salle Pellicer cette semaine

Concrètement, "il y a 960 inscrits pour la journée de ce lundi 7 juin et seulement 400 pour le mardi 8 juin", loin des 1200 donc, nous indique-t-on en mairie d'Orléans. Sur cette semaine (de lundi à vendredi), "on a 6.000 créneaux, et seuls 2.900 sont pourvus à ce stade sur Doctolib". Rappelons que c'est le vaccin Pfizer qui est administré salle Pellicer, à Orléans la Source, dans ce centre ouvert depuis le 18 janvier.

Faut-il y voir un début de (relative) désaffection pour la vaccination contre le Covid-19 ? A priori non, puisqu'au nord de l'agglomération orléanaise, le centre de Fleury-les-Aubrais, situé salle de la Passerelle, lui, affiche complet pour cette semaine du 7 juin, tout comme le vaccinodrome d'Olivet, au sud, situé à proximité de la Source.