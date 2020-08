Coronavirus : plus de 3.300 nouveaux cas en une journée, "la dynamique de la transmission reste préoccupante"

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus repart à la hausse ce mardi en France : la Direction générale de la Santé, dans son bulletin quotidien, enregistre 3.304 nouveaux malades en une journée, contre 1.955 la veille. Sur une semaine, ce chiffre monte à 25.766. "En France métropolitaine, la dynamique de la transmission en forte croissance reste préoccupante", estime la DGS. Elle souligne que "l’ensemble des indicateurs continue de progresser tandis que le nombre de tests réalisés reste constant".

Dans les territoires d’outre-mer, "la situation est contrastée et les autorités sanitaires restent très vigilantes". En Guyane, la situation s'améliore et la pression hospitalière "diminue jour après jour". Mais le virus circule plus activement aux Antilles, à la Réunion et en Polynésie française. Les Agences régionales de santé (ARS) et les établissements hospitaliers s’organisent, comme en Guadeloupe où le plan blanc a été déclenché.

Toujours une hausse du nombre de patients en réanimation

Le nombre de patients hospitalisés lui diminue : 4.600 ce mardi, contre 4.690 la veille. En revanche, le nombre de patients en réanimation est lui en légère augmentation. 410 malades sont toujours placés dans ces services, soit 11 de plus que lundi. L’Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France, et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 69% des malades en réanimation.

Selon la DGS, 35 nouveaux clusters ont été identifiés en 24 heures. Au total, 1.266 foyers épidémiques ont été détectés depuis le 9 mai dernier, mais 746 sont clôturés. Le taux de positivité lui est aussi en augmentation : 3,7% entre le 16 et le 22 août.

16 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis lundi, ce qui porte à 30.544 le nombre de personnes mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie. 20.038 personnes sont mortes à l'hôpital, 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.