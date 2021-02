Coronavirus : plus de 30.000 cas recensés en 24 heures en France, une première depuis la mi-novembre

31.519 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France mercredi. Il y a une semaine, le mercredi 17 février, 25.018 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés.

Le nombre de patients hospitalisés et de patients en réanimation est stable, à un niveau élevé. 3.436 personnes sont en réanimation et 25.614 personnes hospitalisées. 319 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures (ils étaient 309 il y a une semaine) et on compte 1.636 nouvelles hospitalisations (contre 1.555 il y a une semaine).

278 personnes sont mortes en 24h à l'hôpital rapporte Santé publique France, ce qui porte le nombre total de morts causées par l'épidémie en France à 85.321.

Le variant britannique majoritaire le 1er mars ?

La situation "très préoccupante dans une dizaine de départements" a indiqué le gouvernement mercredi matin. La ville de Dunkerque, frappée par une recrudescence "alarmante" de l'épidémie de Covid-19, sera désormais confinée le week-end, comme une soixantaine de communes des Alpes-Maritimes.

Selon une étude de l'Institut Pasteur publiée mercredi, la progression de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France ne permettra pas, sans restrictions supplémentaires, d'éviter un bond des hospitalisations à un niveau supérieur au pic de la première vague. En cause : la progression du variant d'origine britannique du coronavirus, estimé 50% plus contagieux que la souche historique. Il devrait représenter la majorité (56%) des nouveaux cas dès le 1er mars et la quasi-totalité (91%) un mois plus tard, selon les modélisations des chercheurs.

Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole en fin d'après-midi jeudi pour faire un point sur la situation nationale.