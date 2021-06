Coronavirus : plus de 30 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin

La campagne de vaccination contre le coronavirus a quelques jours d'avance sur les objectifs du gouvernement puisque le seuil des 30 millions de primo-vaccinés a été franchi ce samedi 12 juin, trois jours plus tôt que prévu.

"Demain, 30 millions de Français auront reçu au moins une dose de vaccin - un objectif atteint avec 3 jours d’avance", avait tweeté dès jeudi le Premier ministre Jean Castex, se satisfaisant d'une accélération de la vaccination dans le pays.

Le rythme de la vaccination reste soutenu, avec près de 400.000 primo-vaccinés chaque jour. Cependant, des inquiétudes sont apparues ces derniers jours sur une baisse des prises de rendez-vous à l'approche des vacances. "Petite alerte et coup d'émotion : il reste des créneaux de vaccination dans beaucoup de centres" avait par exemple tweeté le responsable de l'Agence de santé d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau mercredi, en appelant la population à en profiter. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran s'est voulu rassurant en estimant qu'il restait "des créneaux disponibles du fait de l'augmentation de l'offre. Il n'y a pas du tout de réduction de la demande qui continue d'augmenter".

La circulation du virus ralentit encore...

En parallèle, l'épidémie régresse rapidement, avec 2.163 patients en soins critiques vendredi, au plus bas depuis le 19 octobre. Et le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes est repassé sous les 5.000 sur une semaine, objectif fixé par le président Emmanuel Macron fin octobre lorsqu'il avait annoncé le deuxième confinement.

... mais ne doit pas faire oublier la deuxième dose de vaccin

Cependant, ce ralentissement de la circulation du virus et l'augmentation du nombre de personnes primo-vaccinées ne doivent pas faire oublier les gestes barrières ni la deuxième dose car une seule ne suffit pas à protéger efficacement.

Les autorités redoutent une quatrième vague à l'automne. Le Pr Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique Covid-19, estime qu'elle serait vraisemblablement "différente" des précédentes car elle fera face au "bloc des vaccinés" qui devrait ralentir la progression du nouveau variant Delta (auparavant appelé "indien"). Mais avec seulement 20 à 25% de vaccinés, "on est très loin de l'immunité collective et des 80%" d'immunisés, même en y ajoutant les 20% qui ont eu le Covid, a mis en garde sur BFMTV vendredi Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Selon lui, "on ne pourra pas se passer d'une obligation vaccinale" pour les 50% d'infirmières, aides-soignants, etc... pas encore protégés. Les autorités ont prévu une nouvelle campagne d'incitation à la vaccination avant les vacances d'été et soulignent qu'il n'y a pas de pénurie en vue pour les doses.