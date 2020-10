Selon Santé publique France ce samedi soir, le nombre d'infections par le nouveau coronavirus a atteint un nouveau record, avec plus de 32.000 contaminations en 24 heures. Le nombre de malades en réanimation continue de progresser.

Coronavirus : plus de 32.000 nouveaux cas en 24 heures, le nombre de malades en réanimation progresse

La situation sanitaire ne s'améliore pas dans l'Hexagone selon le dernier bilan publié par Santé publique France ce samedi soir. Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus a atteint un record avec 32.427 tests de dépistage positifs enregistrés au cours des dernières 24 heures. Un niveau jamais atteint depuis le lancement des tests à grande échelle.

Le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) continue de progresser rapidement, à 13,1%, contre 9% il y a seulement dix jours et environ 4,5% début septembre, précise l'AFP.

Le nombre de malades en réanimation progresse encore

Actuellement, 1.868 patients atteints de la forme la plus grave de la maladie se trouvent hospitalisés dans un service de réanimation, soit 77 de plus que la veille. Pour rappel, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué jeudi que la France disposait d'un total de 5.800 lits de réanimation. Au pic de l'épidémie, en avril, plus de 7.000 malades étaient hospitalisés en réanimation.

Au total, 10.399 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées ce samedi, soit 378 de plus que vendredi. Par ailleurs, 90 décès liés à la maladie ont été enregistrés ces dernières 24 heures et 33.392 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie.