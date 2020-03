Coronavirus : plus de 330.000 masques en cours de livraison pour les soignants en Bretagne

Partout, c'est un même cri d'alerte : les soignants n'ont pas assez d'équipements de protection, dans les hôpitaux comme dans les autres structures sociales et sanitaires. L'Agence Régionale de Santé annonce que plus de 330.000 masques sont en cours d'acheminement vers ces établissements bretons.

Des pénuries de masques pour certains personnels soignants dans les hôpitaux et les infirmiers libéraux : la Bretagne n'échappe pas à la règle. De Rennes à Plougastel-Daoulas, la situation est parfois critique.

L'Agence Régionale de Santé annonce qu'une nouvelle livraison est en cours pour les hôpitaux, cliniques, EHPAD, structures médico-sociales et sociales et transporteurs sanitaires : 273.500 masques chirurgicaux et 60.100 masques FFP2 (les plus protecteurs) doivent arriver prochainement en Bretagne. Une dotation supplémentaire est prévue pour le Morbihan, puisqu'il s'agit du département le plus touché dans la région.

Depuis ce jeudi, les médecins généralistes et infirmiers sont approvisionnés auprès des pharmacies.