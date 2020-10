Selon le bulletin quotidien de Santé Publique France publié ce samedi soir, plus de 35.000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été détectées en France ces dernières 24 heures. Les autorités sanitaires dénombrent également 224 décès supplémentaires à l'hôpital par rapport à la veille.

INFOGRAPHIE - Coronavirus : plus de 35.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Plus de 23.000 malades du coronavirus sont hospitalisés en France ce samedi.

35.641 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en une journée en France, selon les chiffres publiés ce samedi soir par Santé Publique France. Un chiffre en baisse par rapport à la veille, où plus de 49.000 nouvelles contaminations avaient été détectées.

Le taux de positivité des tests est une nouvelle fois en hausse, passant à 20,2% ce samedi contre 20% vendredi.

Plus de 23.000 patients hospitalisés

23.013 malades du coronavirus sont actuellement hospitalisés en France, soit 860 lits occupés en plus ces dernières 24 heures. On dénombre, en une journée, plus de 2.200 nouvelles admissions à l'hôpital.

Parmi ces malades, 3.443 sont placés en réanimation. En tenant compte des sorties, le nombre de patients atteints du Covid-19 actuellement dans ces services a augmenté de 75 depuis vendredi.

Au total, l'épidémie a entraîné la mort de 36.788 morts, dont 25.137 décès à l'hôpital, selon les données fournies par Santé Publique France. Cela représente 224 morts supplémentaires par rapport à la veille dan les hôpitaux.