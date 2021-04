Coronavirus : plus de 400 personnes testées ce lundi de Pâques au centre de dépistage du Zénith de Pau

Après la chasse aux œufs, un dépistage pour bien finir le week-end de Pâques ! Beaucoup ont joué la carte de la prudence et ont préféré se faire dépister au Covid-19 ce lundi matin, au drive test du Zénith de Pau. Selon le laboratoire Bio Pyrénées, responsable de ce drive test, plus de 400 personnes ont fait le déplacement en ce jour férié.

Lever le doute avant quatre semaines confinées

Pour certains, il a fallu patienter un bon moment avant de pouvoir se faire dépister au Covid-19. "Cela fait presque une heure qu'on est là !" lance un couple de retraités, masqués et cloîtrés dans leur voiture.

On va bientôt garder nos petits-enfants, donc il faut être certains de ne pas être porteurs du virus et ça rassurera les parents

Malgré la météo ensoleillée en ce lundi matin, ces retraités n'ont pas hésité à prendre un peu de leur temps pour se faire tester. "On va bientôt garder nos petits-enfants, donc il faut être certains de ne pas être porteurs du virus et ça rassurera les parents" expliquent-ils. Ils ne sont pas les seuls à prendre leurs précautions. Un peu plus loin, c'est un jeune apprenti qui vient se faire dépister avant de poursuivre son stage dès ce mardi.

Hausse du nombre de tests pour le laboratoire Bio Pyrénées

Les voitures s'enchaînent devant le barnum où les salariés du laboratoire effectuent les tests PCR. "On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, surtout des urgences, mais pas à ce point" raconte l'un d'eux. Sur l'ensemble de la matinée, ils estiment avoir dépisté plus de 400 personnes. Une tendance qui n'est pas isolée puisque la demande pour se faire tester au Covid est en hausse ces derniers temps. "On a de plus en plus de monde dans nos labos et c'est une bonne nouvelle car c'est comme ça qu'on arrivera à briser la chaîne de contaminations".

Le centre de dépistage du Zénith de Pau est ouvert au grand public, avec ou sans ordonnance, du lundi au vendredi de 7 heures à 12h30. Pour les urgences, il est également ouvert le samedi à partir de 8 heures.