Coronavirus : plus de 45 patients en réanimation au CHRU de Nancy

Plus de 45 patients sont actuellement admis en réanimation au CHRU de Nancy, c'est le chiffre annoncé par le professeur Bruno Lévy, le médecin qui coordonne la réanimation était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce vendredi matin.

Capacités doublées ce week-end

Le rythme en réanimation est en train de s'intensifier puisque le CHRU est passé en une semaine de sept à plus de 45 patients en réanimation. Mais le service n'est pas saturé, assure le professeur Lévy. "On va doubler nos capacités, on a 70 lits en réanimation, on arrivera à terme (ce week-end) à 140 lits, dont 60% consacrés aux malades atteints du covid-19." Le reste des lits restera pour les autres patients du CHRU. Un dispositif de réanimation inédit auquel participent aussi la clinique Pasteur d'Essey-lès-Nancy et la clinique de Gentilly.

Alors que certains craignent une saturation des services de réanimation en France, le professeur admet que c'est un risque :

"Il y a une probabilité pour que ,vue la courbe qui est similaire à la crise italienne et nos ressources qui ne sont pas très différentes de celle de l'Italie, l'on soit saturés. Je ne veux pas être alarmiste."

Alors que le pays n'est pas encore touché de la même manière, il y aurait, selon le professeur Lévy, moyen de déplacer des patients pour désengorger certains services.

Une commande de respirateurs

Sur le plan du matériel, le CHRU dispose de suffisamment de masques. En revanche, la question des respirateurs se pose pour les lits qui ne sont pas habituellement dévolus à la réanimation. "On n'a pas un parc complet, on a fait une grosse commande et on attend la livraison", explique le professeur Lévy.

Concernant les formations de réanimation dispensées à des personnels du CHRU qui n'en font pas habituellement, le professeur Lévy veut rassurer ses collègues :

"Je comprends l'appréhension, il faut l'accompagner. J'ai dit à mes équipes qu'il est très probable que notre qualité de soin ne soit pas optimale par rapport à ce qu'on fait d'habitue ... Les soignants qui vont arriver seront tous encadrés, entourés, et ils n'ont pas d'inquiétudes à avoir et quoiqu'il se passe, ils doivent accepter qu'il y a un petit risque minimal que l'on est obligés d'assumer et que la partie dirigeante de ce CHU assumera sans soucis."

Le responsable de la réanimation au CHRU de Nancy qui se prépare à une période "très longue".