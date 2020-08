Coronavirus : plus de 5.000 nouveaux cas en une journée

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, plus de 272.500 cas ont été enregistrés, selon les chiffres publiés ce samedi en fin d'après-midi par Santé Publique France. Ces dernières 24 heures, on dénombre 5.453 nouvelles contaminations. Un chiffre encore important mais en baisse par rapport à la veille où on était monté à plus de 7.000 nouveaux cas en une seule journée.

Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives divisé par le nombre de personnes testées, est encore en hausse, à 4% sur les sept derniers jours, contre 3,9% sur la période entre le 19 et 25 août.

Légère baisse des hospitalisations mais hausse en réanimation

5.430 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19, soit cinq de moins que la veille. 400 malades sont placés en réanimation, ce sont 13 patients supplémentaires dans ces services en une journée.

Au total, depuis le début de l'épidémie, 30.602 personnes sont mortes des suites de la maladie, soit six décès supplémentaires en 24 heures.

Les chiffres de l'épidémie au 29/08/2020 - Santé Publique France

Selon Santé Publique France, 53 départements sont en vigilance modérée ou élevée.