Santé Publique France annonce ce mercredi soir 5.429 nouveaux de coronavirus en une journée en France. Il s'agit du chiffre quotidien le plus élevé depuis le mois de mai, depuis que les tests se déroulent à grande échelle.

Coronavirus : plus de 5.400 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record depuis le mois de mai

Selon les données fournies ce mercredi soir par Santé Publique France, 5.429 nouveaux cas de coronavirus ont été relevés ce mercredi, contre 3.304 mardi. Si le seuil des 4.000 nouvelles contaminations a été franchie plusieurs fois ces derniers jours, il s'agit là du chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle.

11 départements en niveau de vulnérabilité élevé

En 24 heures, 27 nouveaux clusters ont été détectés. Santé Publique France précise également que onze départements sont classés en niveau de vulnérabilité élevé : Bouches-du-Rhône, Gironde, Guyane, Hauts-de Seine, Hérault, Loiret, Paris, Rhône, Sarthe, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

Plus de la moitié des départements ont un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, qui dépasse le seuil de 10 pour 100.000 habitants, et six départements sont au-dessus du seuil d’alerte (50 pour 100.000 habitants).

Santé publique n'a pas été en mesure ce mercredi soir de préciser le nombre de patients hospitalisés, le nombre de malades en réanimation et le nombre de décès en raison "d'une panne informatique". Mardi, on comptait 4.600 malades hospitalisés pour une infection au coronavirus, dont 410 en réanimation.